Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında kurtarılmayı bekleyen Muhammed Şeyban depremin 82. saatinde enkazdan canlı olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin 82. saatinde umutları yeşerten bir olaya daha tanık olundu. Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Seher Apartmanı depremin yaşanmasının ardından enkaz haline döndü. Sivas'tan bölgeye arama kurtarma çalışmaları yapmak için intikal eden UMKE ve AFAD ekipleri depremin 82. saatinde 32 yaşındaki Muhammed Şeyban'ın (32) sesini duydu. Uzun süren uğraşlar sonucunda enkazdan çıkarılan Şeyban'ın genel sağlık durumu iyi olduğu gözlenirken yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.