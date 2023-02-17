Depremin ardından 2. cumada gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki vatandaşlar depremin ardından 2'nci Cumasında depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazındaki kabalık cemaat dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Kahramanmaraş merkezinde bulunan vatandaşlar depremin ardından geçen 2'nci cuma namazını ilçe merkezinde bulunan Erzurumluoğlu Camii'nde kıldı. 2019 yılında hayırseverler tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde yaptırılarak ibadete açılan camii meydana gelen depremler sonrasında hasar almamıştı. Depremin ardından 2'nci Cuma namazının kılınacağı Erzurumluoğlu Camii'nde namaz öncesi Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cuma namazı sonrası depremde hayatını kaybedenler için Gıyabı cenaze namazı kılındı.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada cuma namazı sonrasında ise tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınacağı Miraç Gecesi'nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edileceği öğrenildi.