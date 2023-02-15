Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin görüntüleri Şairler Tepesi'nden güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında şehirde peş peşe görülen parlamalar dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler Tepesi olarak bilinen Ağır Dağı'ndaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. Peş peşe ışık parlamaları görüntülere böyle yansıdı.

Depremim şiddetini gösteren görüntülerde gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yer alıyor.