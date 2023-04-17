Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi idrak edildi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanırken, 27'nci gecesi olarak kabul edilen Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için camilere akın etti. Bin aydan hayırlı olduğuna inanılan bu geceyi birlikte dua ederek ve ibadetle geçirmek için camilere akın eden vatandaşlar, çadırlarda ve hasar almayan camilerde ibadetlerini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde ellerini semaya açarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.

Ali İpek, “İlk defa depremden dolayı buruk geçirdik. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim indirildi. Müslüman alemine sağlık ve mutluluk dilerim” dedi.

Atalay Baysal, “İzmir'den geliyorum buraya ve Kahramanmaraş'a ilk defa geldim. Televizyondan görüyorduk burayı ve canlı canlı görünce de çok üzüldüm. Bomboş evler, yıkılmış evler. Bugün de mübarek Kadir Gecesi ve bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Buruk bir Kadir Gecesi oldu bizim için. 50 bine yakın insan rahmetli oldu. İnşallah Rabbim böyle bir şey göstermesin bir daha” ifadelerini kullandı.