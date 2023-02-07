Depremin merkez üssünde kurtarma çalışmaları devam ediyor

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında arama tarama faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezinde ekipler yoğun bir şekilde çalışırken, yakınları binaların altında kalan vatandaşların umutlu bekleyişi ise sürüyor. Zamanla yarışan ekipler, molozların arasından gelecek bir umut sesi için süreli dinleme yapıyor. Ekiplerin çalışmalarını takip eden vatandaşlar ise yakınlarının canlı kurtarılması için dua ediyor.