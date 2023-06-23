Depremin merkezinde her yıl dolup taşan kurbanlık satış yerleri bu sene boş kaldı

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, satış yerlerinde sessizlik hakim oldu. Geçen yıl bu zamanlarda alanda yer bulamayan yetiştiriciler, bu sene afet nedeniyle durgunluk yaşandığını kaydetti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar, pazar yerlerinde yerini almaya başladı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurbanlık satış alanları bu yıl şimdilik boş kaldı. Geçen yıl dolup taşan canlı hayvan borsası ve Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde yer alan kurbanlık satış alanları 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerden ötürü olumsuz etkilendi.

Gerek şehir dışından gelen gerekse Kahramanmaraşlı hayvan yetiştiricileri, şehrin belli bölgelerinde kurulan alanlarda yaşanan durgunluğun depremde yaşanan can kayıplarından dolayı meydana geldiğini ifade etti. Deprem nedeniyle telef olan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın Kahramanmaraş'taki kurbanlık piyasasına büyük bir darbe vurduğunu da söyleyen yetiştiriciler, bu durumun yetiştiricilerin elini kolunu bağladığını aktardı.

Bingöl'den gelen besicilerden Hasan Kaya, "Kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarla ve dışarıdan aldığımız hayvanlarla buraya geldik milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen seneki kalabalığı bu yıl göremedik. Deprem felaketinden dolayı birçok vatandaşımızı kaybettik. Geçen seneki kalabalığı ve ilgiyi bu yıl göremedik. Geçen sene biz buraya geldiğimiz zaman burası insan yürüyemez haldeydi, aşağıya kadar yer yoktu. Bu sene bakıyoruz öyle bir durum yok. Çoğu kişi gelmedi ya da hayvanını kaybetti. Çebişlerin kilosu 115 TL'den veriyoruz, tokluların kilosu 125 TL'dir. Yaklaşık 60 kilo gelen bir hayvan, 7 bin 200 TL'ye falan geliyor. Burada insanlarımıza hayırlı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyoruz" dedi.

Pazarda yerini kuran üretici Adem Erdoğan da, "Her zaman burada ağıllarda yer bulamadığımız, hayvan kalabalığından çıkamadığımız alanda şu an hayvan yok ve ağıl yapmaya da çok az insan gelmiş. Biz hayvanlarımızı bu yörede yetiştirip satıyoruz. Yıllardır pazara gelir gideriz ama böyle bir şey görmedik. Bunca zaman dolardı, deprem nedeniyle birçok yerde hayvan az kaldığını söylüyorlar. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.