İhlas Haber Ajansı

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Depremin vurduğu Afşin'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.


Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle Ashabı Kehf Camii'nde Çorum Belediyesi tarafından program düzenlendi. Kadir Gecesi'nde Afşinliler ilçedeki camilere akın etti. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar ise dışarıda teravih namazı kıldı. Programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kur'an-ı Kerim okunan programın sonunda depremzedelere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve belediye görevlileri tarafından lokum dağıtıldı.

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