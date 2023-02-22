Depremin yeni görüntüleri çıktı: Binaların çatlaması, çökmesi kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'a ait cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Daha önce de farklı noktalardan kaydedilen depremin yeni görüntülerinde korku dolu anlar ile binaların çökmesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin 17'nci gününe girildi. Afet bölgesinde sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı Elbistan'dan bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. İkinci depremin merkezi Elbistan Esentepe Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binaların çatlama anları, bir binanın yıkılması ve korku dolu anlar yer aldı. Görüntülerde mahallenin arka taraflarında çöken binaların oluşturduğu toz bulutu da yer aldı.