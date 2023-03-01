Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktı

Elbistan'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından, kırsal mahallelerde yarılan tarlalardan yüzeye su fışkırdı.

Kahramanmaraş'ta tekrar çekilen suların tarlada bıraktıkları izleri ve yarıkları gören vatandaşlar, durum karşısında hayrete düştü. Merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin, binalar kadar doğaya ve arazilere verdiği zararlarla ilgili her gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. İlçeyi adeta yerle bir eden ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrasında, ilçeye bağlı Güvercinlik ve Karaelbistan mahallelerindeki arazilerde derin yarıklar oluştu. Yüzeye vuran sular, tarlaları çamur deryasına çevirdi ve arazilerde oldukça derin yarıklar oluştu. Çatlaklardan fışkıran suların geri çekilmesi ise, yarıkların etrafındaki çamurlardan anlaşılıyor.

Arazileri dolaşan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını ve endişelerini gizleyemiyor.