Depremzede çocuklar için sinema çadırı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş'ta afetzede çocuklar için sinema çadırı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında hızla bölgeye ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarından, alt ve üst yapı sistemlerinin onarımına, insani yardım malzemeleri dağıtımından sıcak yemek ikramına kadar afetzede vatandaşlara desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için de özel çalışmalar yapıyor. Deprem bölgesinde bulunan çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde oluşturulan İnsani Yardım Merkezi içinde çocuklar için ‘sinema çadırı' kuruldu. Büyükşehir Gençlik Hareketi'nin üyelerinin yer aldığı etkinliklere katılan çocuklar burada çizgi film izliyor. Çizgi film izleyen çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi'nin deprem bölgesinde çocuk ve gençlere yönelik çeşitli çalışmalar yaptığını dile getiren Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Ekiplerimiz bölgedeki eğitim çadırlarını dolaşarak, sınava hazırlanan gençler için soru bankaları dağıtıyor. Bunun yanında çevre ilçelerdeki çocuklara her gün oyuncak ve yiyecek yardımı yapıyoruz. Oluşturduğumuz mini kütüphanede her akşam evlatlarımıza kitap okuyoruz. Sinema çadırında çizgi film izleyen çocuklar bir nebze olsun yaşadıkları bu olumsuz durumdan uzaklaşmış oluyorlar" dedi.

“Afetzede çocuklar için özel çalışmalar yapıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem felaketinden en fazla çocukların etkilendiğini belirterek, "Bu büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu noktada deprem bölgesindeki çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz sinema çadırına gelen çocuklarımız burada zaman geçiriyor ve yaşadıkları süreçten uzaklaşmış oluyorlar. Deprem felaketini yaşayan afetzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürmek ve yaşadıkları bu büyük tramvayı atlatmalarına yardımcı olmak için ekiplerimiz gayretle çalışıyor. Onlar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak. Onların geleceği için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklarımız için yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.