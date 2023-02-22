Depremzede çocuklara ‘Meddah Amca'dan masallar"

Tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, Kahramanmaraş'ta çadır kentte kalan çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi için “Meddah Amca'dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar” adlı oyunu sergiledi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ne çadır kent kuruldu. Binlerce insanın yaşadığı çadır kentte gerek ailelerin gerekse de çocukların travmayı atlatabilmesi için birçok çalışma yapılıyor. Bu çerçevede tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler de kamyonetiyle çadır kente gelerek depremzede çocuklara depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için meddah ve kukla gösterisi gerçekleştirdi.

İkiler, “Meddah Amca'dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar” oyununu sergilemesinin ardından yaptığı açıklamada, kuklalarıyla birlikte çocukların yüreklerine dokunmaya çalıştığını belirterek, “Çünkü her çocuk bir dünyadır. Çocukların mutluluğu daim olmalıdır. İskenderun'dan başladım. Hatay'dan Samandağ, dönüşte Nurdağı ve buraya gelirken de burayı organize den arkadaşlarımız davet etti” dedi.

“Buna biraz deli cesareti denir ama her sanatçının yüreği farklıdır”

Drama ve tiyatro öğretmenliği yaptığından bahseden İkiler, şöyle devam etti:

“Şimdi Kahramanmaraş'ta çocuklara Nasreddin Hoca'yı, kuklaları ve kendimize ait olan bütün eğlenceleri sunmak istiyorum. Çünkü onların yüzündeki gülümseme ülkenin gülümsemesi demektir. Bir öğretmen olarak da çocuklarımızın tekrar hayata tutunması için çaba sarf ediyorum. Buradan sonra Kahramanmaraş'ta 4-5 yer daha dolaşacağım. Sonra büyük ihtimalle Elbistan'a geçeceğim. Kısmet olursa Adıyaman'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Çok yorucu, tek başıma çıktım. Buna biraz deli cesareti denir ama her sanatçının yüreği farklıdır. Ben de böyle mutlu oluyor, huzur buluyorum. İnşallah çocuklarımız emanet bıraktıkları tebessüme kavuşurlar.”