Depremzede kadınların yaptıkları ürünler, gelire dönüşüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nin (HEM) konteynerlerde açtığı kurslarda depremzede kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler, gönül köprüsü ile İzmir'de satılıp kursiyerlere gelir olarak geri dönüyor.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM), yüzyılın felaketinin ardından depremzede kadınların yaralarını sarmak, acılarını azaltmak ve üreterek sosyalleşmelerini sağlamak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Depremden kısa bir süre sonra çadır atölyelerle açılan kurslar konteynerlerde sürüyor. Kursiyerlerin yaptığı ürünlerin satılması için de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Elbistan arasında “Gönül Köprüsü” projesi hayata geçirildi. Depremzede kadınların hayatlarına dokunmayı hedefleyen proje çerçevesinde el emeği göz nuru ile yapılan ürünler, üniversitenin kampüslerinde oluşturulan farklı noktalarda satışa sunuluyor. Elde edilen gelir de Elbistan'daki depremzede kadınlara ulaştırılıyor. Bu güne kadar 2 parti halinde İzmir'e gönderilen ürünlerden depremzede kadınlar 54 bin lira gelir elde etti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, afetin hemen ardından açtıkları çadırlarda açtıkları atölyelerde depremzede kadınların hem ürettiğini hem de depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Bu süreçte, kurs faaliyetlerini aksatmama adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Alış, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin başlattığı ‘Gönül Köprüsü' projesiyle de kursiyerlerin ürünlerinden gelir elde yolunun açıldığını dile getirdi.

Alış,"Gönül Köprüsü projesi ile afetten etkilenen kadın kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini pazarlama imkanı elde ettik. Hayata geçirilen proje, depremzede kursiyerlerimizin moral ve motivasyonunu artırmada önemli bir rol üstlendi. Yüzyılın felaketi sonrasında kursiyerlerimizin ürettiği takı, amigurumi bebek, ahşap yakma ve boyama ürünleri, havlu, lif ve anahtarlık gibi eşyaları İzmir'e gönderdik. 2 parti halinde gönderilen ürünlerden kursiyerlerimiz 54 bin lira gibi bir gelir elde etti.Bunun yanında kursiyerlerimize sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla dijital pazarlama eğitimleri veriliyor. Depremzede kadınlarımıza olan destekleri ve Gönül Köprüsü proje faaliyetleriyle bizleri yalnız bırakmayan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız felaketin yaralarını sarmayı bugünlerde de sürdürmek ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek. Bir kez daha depremlerden etkilenen vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun diliyor, kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz”diye konuştu.