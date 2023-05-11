Depremzede öğrenciler, eğitim kampıyla geleceğe tutundu

Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oluşturulan eğitim, kültür, spor ve sosyal kampındaki sınıflarda öğrenciler hem normal derslerini görürken hem de robotik kodlama eğitimi alarak geleceğe hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun koordinesinde AFAD tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda oluşturulan eğitim, kültür, spor ve sosyal kampında eğitimler devam ediyor. İsveç tipi çadırlardan oluşan 10 adet sınıf, Kırgız çadırlarından oluşan 10 adet halk eğitim kurs merkezi, 10 adet öğretmen barınma çadırı, 1 kütüphane, 1 bilgisayar ve robotik kodlama sınıfı, 1 yemekhane, 19 tane izci kamp çadırı depremzede öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. Öğrencilerin sınavlara hazırlanması ve sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini desteklemek için oluşturulan geçici eğitim kampüsünde robotik kodlama sınıflarında öğrenciler, geleceğin teknolojilerine de yön vermeye çalışıyor.

Öğrenciler için her imkanın sunulduğu eğitim kampında, robotik kodlama kurslarında öğrenciler bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da deneme yanılma yöntemini de kullanarak robotu geliştirme sürecinde deneyim kazanıyor.

“Bizi depremde yalnız bırakmadılar”

Yaşanan depremin ardından eğitimden bir süre uzak kaldığını ve bu durumun kendini çok üzdüğünü belirten 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Ela Yaprak, “Depremden sonra okullarımız yıkıldığı için burada eğitime devam ediyoruz. LGS için iyi bir süreçteyiz şu an. Devletimize de teşekkür ediyoruz bizim için imkan sağladılar. Öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz depremde bizi bırakmadılar ve bizim için okula geldiler” dedi.

“Robotik kodlamaya burada devam edebildiğim için çok mutluyum”

Depremden önce özel olarak robotik kodlama dersleri aldığını ve oluşturulan eğitim kampında bu dersleri almaya devam ettiğini ifade eden Kübra Osmanoğlu ise, “Depremden sonra okulumuz yıkıldı yaklaşık 1,5- 2 ay boyunca eğitim göremedik ve arkadaşlarımızdan biraz geri kalacağımızı düşünüyorduk. Burada sınıflar kuruldu, yüz yüze eğitim alabileceğimiz, robotik kodlama eğitimi alabileceğimiz yerler kuruldu. Ben normalde de robotik kodlama eğitimi alıyordum ve devam edebildiğim için de çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Eğitim kampının diğer öğrencisi Dilahanım Kösekol ise“Depremden dolayı okullarımız yıkıldığı için buradaki çadırlarda eğitim görüyoruz. Robotik kodlama odaları, okul dersleri, etütler, oyunlar falan oynuyoruz” diye konuştu.