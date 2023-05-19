Depremzede üreticilere 206 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ‘Sebze Üretiminde Kendine Yeten Şehir' projesi çerçevesinde vatandaşlara ve üreticilere 206 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş genelinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi programını hayata geçirmişti. Bu program çerçevesinde tarımsal, hayvansal ve bitkisel üretimin arttırılması ve desteklenmesi için birçok proje sürdürülüyor. Bu uygulamalardan biri ise ‘Sebze Üretiminde Kendine Yeten Şehir' projesi oldu. Proje çerçevesinde, yüzde 75'i hibe ve yüzde 25'i de üretici katkılı olmak üzere il genelinde domates, biber ve salatalıktan oluşan toplam 2 milyon fide dağıtımı yapıldı. Elbistan'da ise dağıtılan fide sayısı 206 bin oldu.

Fide dağıtım programına, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Uğur Tıraş, konu sorumlusu Ömer Armut ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım sonrasında değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Uğur Tıraş, ‘Sen Üret Yeter Destek Bizden' sloganı ile üreticileri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Dağıtılan fide bedellerinin yüzde 75'inin bakanlıkça karşılandığını üreticilerden ise yüzde 25'lik katkı payı alındığını ifade eden Tıraş, “Bu proje ile özellikle küçük çiftçilerimizin kendine yeten bir üretimi yapması amaçlanmıştır. Evinin ve kapısının önünde üretim yapmak isteyen her çiftçimizin talebi karşılanmıştır. Projemize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Toplamda 206 bin fide dağıtımı yaptık. Dikilmeye hazır şekilde domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerimizi üreticilerimize teslim etmiş olduk. Üretim yapan çiftçilerimize sahadaki teknik elemanlarımızla ve Bakanlığımızın tüm imkânları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fideleri alan çiftçiler sağlıklı ve ekonomik fide temini sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ettiler.