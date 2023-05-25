Depremzedelere özel konforlu konteyner kent kuruldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin arından barınma evleri yıkık ve ağır hasarlı depremzedeler için konforlu yeni konteyner kent oluşturuldu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin arından şehirde konteyner kent kurulum çalışmaları da devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta kurulumu tamamlanan ve içerisine depremzedelerin yerleştirildiği yeni nesil konteyner kent dikkat çekiyor. Tiny House isimli konteynerler depremzedelerin ev ihtiyacını karşılarken, geleneksel konteynerlere göre konforu da sunuyor.

Galvaniz profilden yapılıp 26 metrekare olan sıcak ve soğuğa dayanıklı konteynerlerde mutfak, lavabo, banyo, ve yatak odası bulunuyor. Sıcak ve soğuk su imkanı da bulunan konteynerlere depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Sakarya Valiliği'nin girişimleri ve AFAD'ın çalışmaları sonunda oluşturulan ‘Sakarya Konteyner Kent' alanı içinde bulunan yeni nesil konteynerler depremzedelerin de yüzünü güldürdü.

Genişliği açısından çadırdan iyi olduğunu söyleyen Furkan Yılmaz, “Geçici yeni evimize yerleştik. Birçok imkan var” dedi.

Bir başka depremzede ise, “Ben üç ay çadırda yaşadım bu daha bir ev bana göre. Hijyen ve temizlik açısından daha iyi. Ailem yanımda çocuklarım yanımda. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.