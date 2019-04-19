Dere yatağına uçan otomobilden sağ çıktı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 25 metre takla attıktan sonra dere yatağına uçtu.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 25 metre takla attıktan sonra dere yatağına uçtu. Aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde Ali Yılmaz yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil 25 metre takla attıktan sonra dere yatağında durabildi. Hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ali Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil kullanılmaz hale geldi.