İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde devrilen tarım aracının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı kırsal Kullar Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Coşkun Özdemir (40) idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aracın altında kalan sürücü Özdemir, ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Coşkun Özdemir'in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.