Dijital baskı makinası ile hayatı değişti

Kahramanmaraş'ta internette öğrendiği el işini teknoloji ile birleştiren 3 çocuk annesi kadın yeni işinde siparişlere yetişemiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Seda Esin, 13 yıl önce internette gördüğü kıyafetlere baskı ve süs işini geliştirdi. Aradan geçen yılların ardından girişimcilik belgesi alıp, devletten kredi de kullanan kadın, 28 bin Euro'ya dijital baskı makinası aldı. Çevreden gördüğü talepleri sanal aleme taşıyan girişimci kadın el işini teknoloji ile birleştirdi.

Genellikle çocuk kıyafetlerinin üzerine çeşitli motif ve resimler yerleştiren Esin, ayda ortalama 500 sipariş aldığını ve dijital baskı makinası ile hazırladığı ürünleri müşterilerine gönderdiğini söyledi.

“İlk çocuğuma hamileydim ve maddi olarak zor günler geçiriyordum. Bir şeyler yapıp üretmek istedim bilgisayarda sanal alemde gezinirken bu iş dikkatimi çekti ve yapabileceğime inandım. Birazda çok seviyordum süs işlerine. İlk zamanlar nereden hangi ürün alınır bilmiyordum. Araştırdım aldım eve getirdim ve ilk ürünleri kendim yapmaya başladım" dedi.

Kadınların üretmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Esin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

"Hayal gücümle resimleri elbiselere işledim. Daha sonra dijital baskı makinasını keşfettik, girişimcilik belgemi edindikten sonra devletten kredi aldım. 28 bin Euro'ya almıştık. Şuanda kendi iş yerimde 4 çalışanım var ve internet üzerinden satış yapıyorum. Müşterinin taleplerine göre ürün hazırlıyoruz. Ayda 500'e yakın kargo gönderiyorum. Ürünlerin fiyatları 150 ile 300 arasında ürününe göre fiyatlar değişiyor. Kadın girişimciler inansın ve kadınlarımıza desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum” dedi.