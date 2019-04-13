Din görevlilerinden hastalara manevi destek

Kahramanmaraş'ta hastanede tedavi gören hasta ve hastaların yakınlarına din görevlileri tarafından tedavi süreçlerinde manevi destek sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında hastanelerde manevi destek ve rehberlik kapsamında oluşturulan ‘Manevi Destek Birimi' 2015 yılında Necip Fazıl Şehir Hastanesinde hizmete girdi. İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen 2 erkek ve 2 kadın din görevlisi, hastaları odalarında ziyaret ederek moral ve motive amaçlı destek sağlıyor.

Hasta ve hasta yakınlarının farklı duygulara kapılabildiğini ve bu insanlara manevi hizmetin verildiğini söyleyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, 2018 yılında 3 bin kişiye manevi desteğin verildiğini söyledi.

Şirikçi, "Hastaneler insanların duygularını en yüksek olduğu yerlerden birisidir. Özellikle hasta ve hasta yakınları zaman zaman üzüntü, sıkıntı, öfke ve ümitsizlik gibi tedavi süreçlerini olumsuz etkileyen duygulara kapılabilmektedirler. Bu gibi durumlarda hastalar zaman zaman bununla baş edebilme konusunda kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. Bu kapsamda, manevi destek birimimiz hastalarımıza moral ve motivasyon sağlamakta ve onları bu duyguları yenme konusunda destek veriyorlar. Manevi destek birimimiz toplamda 4 kişilik ekipten oluşmaktadır. Ekibimiz 2018 yılında yoğun mesai harcayarak toplamda yaklaşık 3 bin kişiye bu desteği sağlamıştır” diye konuştu.

Hastaların zor günlerinde dini kaynakları ön planda tutarak görüşmeler yapıldığını söyleyen din görevlisi Nurhayat Aygün, “Burada hastalarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve moral motivasyon desteği sağlamaya çalışıyoruz. Hastane ortamında, hastalarımız ve hasta yakınlarımız ile çalışanlarımızla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Onların yaşadıkları zor süreçte belirledikleri yeni yollarda rehberlik etmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimiz sırasında dini argümanlarımızı ön planda tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin manevi destekleri sayesinde tedavilerinin hızlandığını belirten hasta Mahmut Özdemir ise, “Sağ olsunlar bu birimimizin çalışanları bizim yanımıza gelip devamlı gelip destek oluyorlar. Ve yapılan çalışma bizi cesaretlendiriyor ve daha hızlı bir iyileşme içine giriyoruz” diye konuştu.

Sağlık çalışanları ve din görevlilerine teşekkür eden hasta Nursel Baytak, “Arkadaşlarımdan, devletimden ve milletimden Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oluyorlar, hepsine teşekkür ederiz” dedi.

Hastanede Nurhayat Aygün'ün yanı sıra Yusuf Karaoğlan, Münibe Genel ve Cuma Akçakaya din görevlisi olarak manevi destek biriminde hizmet veriyor.