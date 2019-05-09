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Dinamo hırsızları yakalandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dinamo hırsızlığı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dinamo hırsızlığı yapan 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Afşin ilçesi Nadır Mahallesi'nde İsmail Durna'nın (61) başkanlığını yaptığı Tarımsal Kalkınma Kooperatif binasındaki kapalı süt mandırası içerisinde bulunan kabloları ve maddi değeri 9 bin TL olan 3 adet dinamoyu çalan M.D. (17), M.C.G. (20), S.D. (15), H.G. (15), ve A.G. (16), aynı mahallede hurdacılık yapan Ö.K. (57) ve D.K.'ye (27) satmak isterken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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