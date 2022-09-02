Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilme anı ise kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Narlı-Gaziantep yolu üzerinde seyir bulunan 27 NS 216 plakalı yük kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın devrilme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.