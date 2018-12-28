Diyabet hastalarına ayak ve yara bakımı

Dr. Vehbi Şirikçi, şeker hastaları için 13 yataklı ayak ve yara bakım ünitesinde şimdiye kadar 2 bin 850 hastanın tedavi edildiğini söyledi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde 2017 yılından bu yana hizmet veren Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Merkezi, şeker hastalığına bağlı gelişen yaraların ve kronik yaraların tedavisi için oluşturuldu. Kentteki şeker hastalarının artık Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğünü söyleyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi, özel ünitede yatan hastaların koordinasyonlu ve disiplinli bir şekilde tedavi edildiğini dile getirdi. Şirikçi, “Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Merkezimiz 2017 yılının Ağustos ayından bu yana Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hizmet veriyor. Ünitemizin içinde 13 yataklı servis ve poliklinikleri ile açıldığı tarihten bu yana yaklaşık 2 bin 500 hastaya ayaktan tedavi hizmeti ve 350 hastaya yatarak tedavi hizmeti vermiştir. Bu ünitemiz şu anda ilimizde tek olarak hizmet vermektedir ve çevre illerden de zaman zaman hasta kabulü yapmaktayız. Özellikle hastalarımızın çevre illere sevkini de önlemiş bulunmaktayız. Diyabetik ayak yarası hastaları birçok branşı ilgilendirdiği için bu branşlar arasında zaman zaman tedavi aksaklıkları oluşuyordu. Buraya yatırmaktaki en büyük avantaj bir koordinasyon sağlamak, bu branşları multi disipliner bir şekilde koordinasyon sağlamaktır. Bu ünitemizde de bunu gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Hastaların ve refakatçilerinin hastalıklarıyla ilgili düzenli bir şekilde bilgi aldığını belirten hasta yakını Yaşar Yüce ise, “Ankara ve diğer illerde gitmediğimiz hastane kalmadı. Ama biz şu anda buraya geldik ve çok memnunuz. Burada bulunan farklı birimler bize tedavilerimiz sürecinde bilgi veriyorlar. Görevliler işleri dışında ve boş vakitlerinde gelip bize diyorlar ki, ‘sizin durumunuz bu size bu şekilde tedavi uyguluyoruz.' Biz çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Ayağında oluşan bir yara nedeniyle dizlerinin başka bir hastanede kesilmesi gerektiğini öğrenen Şemsi Karaağaç ise hastaneden memnun olduğunu söyledi. Karaağaç, “Benim ayağımda bir yara oluştu ve o da ilerleyerek büyüdü. Başka bir hastaneye gittim ve orada dizimden aşağısını keseceklerdi. Sonra buraya geldik Allah'a şükür dizden aşağım değil de, yerine ayak parmaklarım kesildi sadece” diye konuştu.