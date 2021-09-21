Doğa Yürüyüşleri'nin ilki Göksun'da yapıldı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Doğa Yürüyüşleri'nin ilki Göksun'un Payamburnu mevkiinde gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini düzenlediği “Doğa Yürüyüşleri” etkinliğinde yeşil alanları, engebeli arazisi ve doğal güzellikleriyle kentin sayılı parkurlarından olan Göksun Payamburnu'nda gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler 6 kilometrelik bir güzergahı kat etti. Cödden Deresi olarak da adlandırılan bölgedeki pek çok tabiat harikası katılımcılar tarafından yerinde gözlemlenirken, çekilen fotoğraflarla da hatıralar ölümsüzleştirildi.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Doğa Yürüyüşleri adını verdiğimiz etkinliklerimizin ilkini Göksun ilçemizin Payamburnu mevkiinde gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgiyle karşıladığı etkinliklerimizi ilerleyen süreçlerde de farklı konumlarda gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimiz düzenleyeceğimiz etkinliklerle ilgili güncel haber ve duyuruları kahramanmaras.bel.tr ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilir” ifadeleri kullanıldı.