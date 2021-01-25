Doğadaki hayvanlara yemlik

Kahramanmaraş'ta hayvansever bir vatandaş, kışın ağır şartlarında yaşam mücadelesi veren doğadaki hayvanların aç kalmaması için ağaç dallarına yemlik bıraktı.

Ahir Dağı mevkiinde yaşayan Mustafa Uludağ, bağ evindeki ağaçlara suluk ve yemlik yerleştirdi. Soğuk kış günlerinde özellikle kuşlar için hazırladığı yemliklere buğday kırıkları, darı taneleri ve kuru ekmek parçaları bırakan Uludağ, yemliklerin yanı sıra su ve ekmek kırıntıları da bırakıyor. Uludağ, “Ben burada doğal ortamda yaşamaya çalışıyorum. Etraftaki meyve ağaçlarının üzerlerine çevreden topladığım su şişelerini keserek ağaçlara astım. Havalar soğuk ve etrafta zaman zaman da karlı bölgeler de var. Ağaçlara astığım şişelerin içine su ve yem bırakıyorum. Doğal yaşam alanlarında bulunan hayvanlar bunlardan yiyor ve ben de mutlu oluyorum. Özellikle insanların bıraktığı bayat ekmek ve değirmenlerde bulunan buğday ve mısır kırıklarını toplayıp buradaki yemliklere koyuyorum. Bu durum kış boyunca bu şekilde devam ediyor. İnsanların doğada yaşayan hayvanlar için bu ve buna benzer önlem almalarını hayvanları düşünmelerini istiyorum” diye konuştu.