Doğu Türkistanlı Kerem Abdulveli için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çin cezaevinde işkenceler sonucu hayatını kaybeden Doğu Türkistanlı Kerem Abdulveli için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazını müteakip Ulu Cami'de kılınan gıyabi cenaze namazına Doğu Türkistanlılar ile bir grup vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Doğu Türkistanlı KSÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alimcan Buğda, Müslümanlara yapılan zulmün sona ermesini istedi.

Doğu Türkistanlıların haklarının korunması noktasında yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Buğda, “Bugün de burada cenaze namazını kıldığımız Kerem Abdulveli hocamız da 1991'de Çinliler tarafından hapse atılmış, 22 sene hapis yattıktan sonra bugün Doğu Türkistan'da hocamızın şehit edildiği haberini aldık. Burada cenaze namazını kıldık. Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamış olduğu kampların kapatılması, oradaki mazlum Müslümanların hak ve hukukunun korunması hususunda yetkililerimize sesleniyoruz. Çinlilere 'dur' denmesi, bu kampları kapatması için ellerinden gelen hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz" dedi.

Gıyabi cenaze namazı sonrası cami cemaati, Doğu Türkistanlı vatandaşlara taziyede bulundu.