Doğum gününe 10 gün kala şehit düştü

Suriye'nin idlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak için, Onikişubat ilçesi Kale Mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Nigar Saylak, oğlunun tabutu başında göz yaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı.

Şehit Fatih Saylak'ın naaşı omuzlara alınarak dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehidin cenazesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, belediye başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.