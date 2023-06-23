Dolu yağışı, çiftçinin bir yıllık emeği ve alın terini götürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrasında birçok mahalledeki tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Elbistan'da bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu, kırsal mahallelerde birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonucu bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi, bir kısmı da sular altında kaldı. Dereler taşarak su baskınları yaşandı. Dolunun tarım arazilerine verdiği hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İlçeye bağlı Doğan, Kışla, Evcihüyük, Balıkçıl, Büyükyapalak, Küçükyapalak, Geçit, Gündere ve Çatova mahallelerindeki bazı arazilerde ekili arpa, buğday, mısır ve şeker pancarı gibi ürünlerin yüzde 100'e yakını yok oldu.

Bin bir emek ve zahmetle yetiştirdikleri ürünlerinin son halini gören çiftçiler ise “Bir yıllık ümidimiz dolu yağışıyla birlikte heba oldu” dedi.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi çiftçilerinden Nihat Ceran, ‘Ağlanacak haldeyiz' diyerek, “Bu arpayı bir hafta sonra biçtirecektik. Tarlada bir tane başak kalmamış. Başaklar hep yerlerde. Halimiz perişan. Yüzde 100 ürün kaybımız var. Dolu afetine uğradık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Hamza Kızoğlu da dolunun buz şeklinde yağdığına işaret ederek, “Önce bizi deprem sonra da tufan vurdu. Zarar çok büyük. Buralara dolu yağmadı buz yağdı. Ekinleri yerle bir etti. Başakları kopardı. Zarar çok büyük” dedi.

Mısır tarlasında büyük çaplı hasar oluşan Hüseyin Ceran ise “Önce deprem vurdu. Şimdi de dolu ve yağmur vurdu. Mısırlarımızda yaprak denen bir şey kalmadı. Göbeklerini de kırmış” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Önder Kerek de yüzde 90'a yakın hasar oluştuğuna dikkat çekerek, “Yüzde 80-90'ını götürmüş. Bulunduğumuz mevkideki tüm çiftçilerimizin ürünleri hasar görmüş durumda” değerlendirmesini yaptı.

Tarladaki dolu hasarıyla ilgili tespit çalışmalarına başlayan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “Afet ihbar formumuzu oluşturduk. Şu anda köy bazlı ihbar formumuzu gönderdik. Ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar. Bakanlığımız da bu konuda bütçe ayırırsa şahıs bazlı kontrollere geçeceğiz” açıklamasında bulundu.