Dondurma şehrinde acı telaş

Kahramanmaraş'ın geleneksel yiyecekleri arasında olan Maraş biberinin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ın patenti alınan ve coğrafi işaretli ürünü olan Maraş biberinin sıcak yaz gününde hasadı yapılıyor. Geçen yıl 24 bin ton üretilen Maraş biberinde bu yaklaşık 26 bin ton rekolte bekleniyor.

Geleneksel lezzet olan Maraş biberi, ürün toz, pul, yaprak ve kurutmalık dolma gibi çeşitleriyle sofraları süslüyor. Dondurma kentinde üretilen biber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Umman ve Almanya baştan olmak üzere Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi Oruçlar mevkisindeki arazide çiftçiler tarafından hasadı yapılan biber, büyük çuvallarla sergilerde kurutulmak üzere depolara gönderiliyor.

Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin alım fiyatının belli olmadığını söyleyen biber üreticisi Kemal Elmalı, “Kahramanmaraş'ta üretilen biberleri büyük firmalara satıyoruz onlarda Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyor” dedi.

Maraş biberi tarihi kapalı çarşıdaki iş yerlerinde, kalitesine göre kilosu 20 ile 50 lira arasında satılıyor.