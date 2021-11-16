Döngel Mağaralarına ilk ip inişi gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta yeni kurulan Dağ Keçileri Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Döngel Mağaralarına ilk ip inişini gerçekleştirdi.

Onikişubut ilçesinde bulunan Döngel Mağaralarına, kulüp üyelerinden oluşan 5 kişilik profesyonel ekip, daha önce üzerinde çalıştıkları faaliyet için bölgeye hareket ederek ip inişini gerçekleştirdi.

Grup üyeleri adına konuşan Adem Tırpancı, “Döngel Mağalarına iniş öncesinde, iniş alanında güvenlik tedbiri alındıktan sonra rotamız üzerindeki düşmesi muhtemel taşları aşağı düşürülerek temizledik. Kulüp üyelerinin yaklaşık 80 metrelik inişi esnasında drone çekimleri yapıldı. Kulüp üyeleri, Kahramanmaraş'ta dağcılık alanında yapılmayanları yapmaya devam etmeyi planlıyoruz” dedi.