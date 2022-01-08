İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Döngel şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Döngel şelalesi, eşsiz güzelliğiyle görenlerine kendine hayran bırakıyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan Döngel şelalesi, eşsiz güzelliğiyle görenlerine kendine hayran bırakıyor.


Onikişubat ilçesi sınırlarındaki döngel şelalesi doğal güzellikleri ile doğaseverlerin ve vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.


Fotoğraf çekmek ve birçok etkinliği gerçekleştirmek için döngel şelalesinin en uygun yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Ayşegül Avşar, "Döngel şelalesi yıllardır kendine hayran bırakıyor. Burası fotoğrafçılara yaz, kış farklı görseller sunuyor. Bizler burada huzur buluyoruz. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.