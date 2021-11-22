Dört yaşındaki kız çocuğuna kapalı yöntemle ameliyat

Kahramanmaraş'ta Özel Sular Akademi Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Altın, 4 yaşındaki bir kız çocuğuna kapalı yöntemle başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon hakkında konuşan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Altın,“Hastamıza yaptığımız ameliyat açık veya kapalı şekilde yapılabiliyor ama biz kapalı tercih ettik. Kapalı yöntem biraz zor ve oryantasyon gerektiren bir şey ama hastamızın konforu açısından ve kanamanın miktarı açısından imkanlar sağlıyor. 4 yaşında bir kız çocuğu hastamız doğuştan sol böbrek çıkış darlığıyla bize başvurdu. Karın ağrısıyla yapılan takiplerde de tabiki böbrek çıkış darlığı yaşayan herkesi ameliyat etmiyoruz ama ameliyata karar verdik ameliyat olacak düzeydeydi çünkü genetik bir hastalık çoğu zaman hatta küçük erkek kardeşinde de bu olay olmuş açık ameliyat olmuş ama biz bu hastamızı kapalı ameliyat yaptık" dedi.

2 - 2,5 saat sürecek ameliyatı kapalı bir şekilde böbrek çıkışını daraltan damar üzerinden kesip tekrardan birleştirdiklerini ifade eden Dr. Altın, "Hastamızın 2-3 gün yatma süresi olacak. Ameliyattan sonra genelde toplamda bir 10 günde iyileşecek ve daha sonra takiplerine bakacağız” diye konuştu.