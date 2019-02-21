Dulkadiroğlu adrenalin ve heyecanın merkezi oluyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yeşiltepe Mahallesi'nde 400 dönüm alana Heyecan Parkı yaptıklarını belirterek, “Tüm Kahramanmaraş'a hitap edecek olan merkezimiz bölgemize artı bir değer katacak” dedi.

Doğal Yaşam Parkı'nın ardından 400 dönümlük yeni bir alan oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu alanı da ekstrem spor merkezi haline getirmek için çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Heyecan Parkı diye isimlendirdiği merkezde çeşitli ekstrem sporların yapılabileceğini belirterek, “Yeşiltepe Mahallemizde inşa ettiğimiz Doğal Yaşam Parkının hemen yanında bulunan alana Heyecan Parkı inşa etmek amacıyla çalışma başlattık. Şuanda kulelerimizin inşaatı devam etmektedir. Yaklaşık 400 dönüm alana sahip olacak bu yer tüm Kahramanmaraş'a hitap edecek kapasiteye sahiptir. Doğal Yaşam Parkı alanının görmüş olduğu ilginin ardından Heyecan Parkı inşaatına başladık. İçerisinde çeşitli ekstrem sporlarının yapılabilecek alanları mevcut. Buraya gelen vatandaşlarımız adrenalin sporunun son noktasını yaşayacaktır. Bu gibi çalışmalar bölgemize büyük değer katmaktadır. Daha önce atıl durumda bulunan bu ormanlık alanları mesire alanları ile değerlendiriyoruz. Heyecan Parkında farklı bir konseptle bölgemize hizmet verecek. Ben şimdiden merkezin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yedikuyular bölgesi bu parkla birlikte adeta bir kompleks haline gelecek” dedi.