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Dulkadiroğlu baştan aşağı dezenfekte edildi

Dulkadiroğlu Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları tamamlandı.


Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp araçları ile konteynırlar, çocuk oyun grupları yıkanarak dezenfekte edildi.


Belediye Başkanı Necati Okay, “Ülkemizi de ciddi şekilde tehdit eden korona virüs konusunda hükümetimiz gerekli tüm tedbirleri almış durumdadır. Bu tedbirlere ek olarak bizler de bazı tedbirler alıyor ve işlemler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ilçemizde düzenli olarak temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor” dedi.

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