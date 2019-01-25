Dulkadiroğlu Belediyesi alışveriş torbası dağıttı

Dulkadiroğlu Belediyesi, naylon poşet yasasının ardından başlatılan çalışma sonrası Karaziyaret Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı. İlçe genelinde toplamda 50 bin adet dağıtım gerçekleştirileceği ifade eden Belediye Başkanı Necati Okay, çevre konusunda bilinçli bir toplum için yola çıktıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaya koyduğu tüm projeleri desteklediklerini belirten Başkan Okay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya başladığı poşet tüketim konusundaki mücadelesine bizler de destek veriyoruz. Bu kapsamda bizler de vatandaşlarımıza yönelik bez torbalar yaparak dağıtımına başladık. Bugün de Karaziyaret mahallemizde kurulan Pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Alışverişlerini yapan vatandaşlarımızı bez torbaya teşvik etmek amacıyla bez torba dağıttık. Bu Pazar yerimizde toplamda 5 bin adet Pazar torbasını dağıtacağız. Bu faaliyetimizi tüm Pazar yerlerimizde sürdüreceğiz. Toplamda ilçemizde 50 bin bez torbayı ilçemizde dağıtacağız. Burada amaç çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha duyarlı bir toplum oluşturmaktır” dedi.