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Dulkadiroğlu Belediyesi engellilere umut oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, geri dönüşüm projeleri kapsamında temin edilen 400 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine hediye etti.


Engelliler Masası görevlilerinden Oktay Uzunca önderliğinde 2 yılda toplanan 390 kilo mavi kapak 400 adet tekerlekli sandalyeye dönüştürdü.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın ihtiyaç sahiplerine teslim ettiği proje hakkında bilgi veren Oktay Uzunca, “Masamız gereği yapmış olduğumuz işlerden gurur duymaktayım. Tüm duyarlı vatandaşlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye personelimizce toplanmış olan kapaklarımızı geri dönüşümle manuel tekerlekli sandalyeye çeviriyoruz. Sandalyeleri ise engelli, yaşlı ayırt etmeden ihtiyacı olan her vatandaşımıza hediye ediyoruz. Bu süre, yaklaşık 2 yıldır devam etmekte. Şu ana kadar 400'e yakın sandalye vermiş bulunuyoruz. Belediye Başkanı Necati Okay başta olmak üzere tüm birim müdürlerimize, Dulkadiroğlu Belediyesi personeli ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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