Dulkadiroğlu Belediyesi hurda araçları topluyor

Çalışma kapsamında sanayi içerisinde yer alan hurda araçların Büyükşehir Belediyesi parkına çekildiği bildirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, oto sanayi içerisinde hizmete engel olan hurda araçlar ile ilgili çalışma başlattı. Sanayi içerisinde gereksiz park işgali yaparak çalışmalara engel teşkil eden hurda araçlar, Zabıta Ekipleri tarafından Dulkadiroğlu Belediyesi park alanına çekildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sanayi içerisinde kötü görüntü oluşturan araçlarla ilgili yapılan bu çalışmaların devam edeceğini aktardı. Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Esnafımızın da yoğun bir şekilde şikâyet ettiği bu konu ile ilgili daha öncede çalışma yapmıştık. Tespit ettiğimiz hurda araçları sanayimizin dışına taşıyoruz. Esnafımızın işine engel olan bu araçlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sanayimizin daha güzel hale gelmesi adına gerekli çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz”dedi.