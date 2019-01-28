Dulkadiroğlu Belediyesi pazarlarda bez torba dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, pazar yerlerinde bez torba dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Necati Okay, Karaziyaret Mahallesi'nde 5 bin adet bez torba dağıttıklarını, ilçe genelinde ise toplam 50 bin adet bez torba dağıtacaklarını söyledi.

Çevre konusunda bilinçli bir toplum için yola çıktıklarını söyleyen Okay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya başladığı poşet tüketim konusundaki mücadelesine bizler de destek veriyoruz. Bu kapsamda bizler de vatandaşlarımıza yönelik bez torbalar yaparak dağıtımına başladık. Bu faaliyetimizi tüm Pazar yerlerimizde sürdüreceğiz. Toplamda ilçemizde 50 bin bez torbayı ilçemizde dağıtacağız. Burada amaç çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha duyarlı bir toplum oluşturmaktır” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, “Çevreye çok büyük zararı olan naylon poşetlerin kullanımını azaltma noktasında hükümetimiz bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir alternatif ürünler temin etmesi noktasında belediyelerimiz de çalışma yaptı. Daha temiz bir dünya için yapılan tüm çabaları destekliyoruz” diye konuştu.