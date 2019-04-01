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Dulkadiroğlu Belediyesinden vatandaşlara seçim hizmeti

Dulkadiroğlu Belediyesi, yerel seçimlerde 2 bin 450 seçmene sandık bilgisi verirken, 61 yaşlı ve engelliyi de oy kullanacakları okula taşıdı.


Dulkadiroğlu ilçesinde seçimleri huzur ve güven içinde geçirdiklerini söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşın rahat bir şekilde oy kullanması için yoğun bir mesai harcayan personeline teşekkür etti. Okay, “İlçemizde toplamda 141 bin 83 vatandaşımız sandık başına gitti. Toplamda 458 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Bu oy kullanma işleminde vatandaşların karşılaşabileceği sorunlarla ilgili bir irtibat hattı oluşturduk. Ayrıca bu hat ‘Oyum nerede' uygulamasıyla da vatandaşlarımızı sandıklarına yönlendirdi. Toplamda 2 bin 450 vatandaşımız bu sistemi kullanarak sandık numarasını, sandık yerini öğrenmiş oldu. Yine her seçim olduğu gibi bu seçimde de yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı da ‘Oysa Engel Yok' projesi kapsamında sandıklara taşıdık. Ben bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca huzurlu bir seçim geçirmemize vesile olan tüm görevlilere de teşekkür ederim” dedi.

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