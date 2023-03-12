Dulkadiroğlu ilçesinde 4 noktada konteyner çarşı hazırlandı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 4 farklı noktada konteyner çarşılar oluşturuldu.

Atatürk meydanı, Egemenlik mahallesi, Beyazıtlı mahallesi ve Ballıca mahallesinde belirlenen yerlere konteynerlerın montajı tamamlandı. İş yerleri zarar gören ve yıkılan esnafın ticaretini sürdürmesi ve vatandaşa hizmet etmesi adına yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hayatı normalleştirme adına birçok çalışma yapıldığının altını çizdi.

Konteyner çarşıların oluşturulduğunu ifade eden Başkan Okay, “Bu büyük felaketin yaralarını sarma adına bir çok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de çok büyük mağduriyet yaşayan esnafımız oldu. İş yerleri zarar görmeyen esnaflarımızın büyük bir bölümü çalışmaya başladı. İş yerleri zarar gören esnafımız için de konteyner çarşılar oluşturuldu. İlçemiz sınırları içerisinde şuanda dört farklı bölgede bu çarşılar oluşturuldu. Talepler ile yeni alanlarda oluşturulacak. Burada hedefimiz esnafımızın ticari hayatını sürdürmesi ve hayatın normalleşmesidir. Bu noktada çalışmaların sürdüğünün altını çizmek istiyorum. İnşallah bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.