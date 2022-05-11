Dulkadiroğlu ilçesindeki metruk binalar yıkılıyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılar ile ilgili çalışma başlattı. Tespit edilen metruk binalar ile ilgili işlem yapan ekipler, yıkım çalışması yaptı.

İsa Divanlı Mahallesinde bulunan metruk bir binada yıkım çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşların güvenliği ve mahallenin huzuru için bu çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Bugüne kadar birçok kullanıma elverişsiz binayı yıkarak çevre temizliği yaptıklarını ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Bu hususta gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılarak bu çalışmalar yürütülmektedir. Burada amaç başta da belirttiğim üzere vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Son olarak İsa Divanlı Mahallemizde bu çalışmayı yaptık. Ekiplerimiz belirledikleri yerlerle ilgili de çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir” dedi.