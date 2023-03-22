Dulkadiroğlu'nda ara sokaklar molozlardan temizleniyor

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığının belirten Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Deprem sonrasında kapanan ara sokakların yeniden ulaşıma açılması adına yoğun bir çalışma yapıldığını hatırlatan Başkan Okay, “Ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde şehir merkezinde bulunan mahallelerimizin büyük bir kısmında ara sokaklarda ulaşım yeniden sağlandı. Kalan sokaklar ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yine kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışma var. Ekiplerimiz düşen kayaların kaldırılması, mahalle ulaşımın yeniden sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor” dedi.