İhlas Haber Ajansı

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Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin farklı bölgelerindeki yollarda asfalt çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinin farklı bölgelerindeki yollarda asfalt çalışmaları sürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında mağduriyet yaşamaması adına yollarımızın tamirat ve tadilatlarını büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Özellikle deprem sonrası ve kış şartları nedeniyle hasar gören alanlarda yoğun çalışmalarımız var. Kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfaltla Dulkadiroğlu'nun sokaklarını eski haline getiriyoruz. Bu çalışmalarımız ilçe genelinde sorun kalmayıncaya kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamaları adına üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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