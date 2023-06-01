Dulkadiroğlu'nda asfalt çalışması

Deprem bölgelerinden Dulkadiroğlu genelinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Egemenlik mahallesinde asfalt serim çalışması yaptı. Mahallenin muhtelif sokaklarında asfalt serim işlemi yapan ekiplerin, ulaşımın daha rahat olması adına faaliyetlerini gece gündüz sürdürdüğü kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay,“Ekiplerimizin yoğun çalışmaları devam etmektedir. İlçe genelinde tüm cadde ve sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede Egemenlik mahallemizde oluşan yol bozulmaları ile ilgili de ekiplerimiz hızlı bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm alanlarda aynı özveriyle devam edecek. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamamaları adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz”dedi.