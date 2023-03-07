Dulkadiroğlu'nda çevre ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kısa sürede toparlanarak faaliyetlerine başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmalarına devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bu günlerde hijyen ve temizlik konusu da büyük önem arz ediyor. Bu hususta gece gündüz çalışan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, evsel atıkların toplanmasından, cadde ve sokakların temizlenmesine kadar birçok konuda yoğun çalışma yapıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Başta şehrimiz olmak üzere ülkemizi derinden etkileyen bu büyük felaketin ardından yaraları sarma adına çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte her husus titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Özellikle temizlik ve hijyen konusu son derece önemlidir. Bu hususta ekiplerimiz depremin ilk haftasından bu yana çalışma yapmaktadır. Evsel atıkların toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalarımız ilçenin dört bir yanında büyük bir özenle devam etmektedir. Bu özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın da bu hususta içlerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Onların sağlığı, huzuru ve mutluluğu için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.