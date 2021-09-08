Dulkadiroğlu'nda gezici muayene hizmeti

Dulkadiroğlu Belediyesi Doğukent pazar yerinde iki haftada bir çarşamba günleri hizmet verecek olan Tüvtürk Gezici Muayene İstasyonu, 15 Eylül, 6 Ekim, 13 Ekim, 3 Kasım, 10 Kasım ve 1 Aralık'ta hizmet verecek. Vatandaşların bu tarihlere randevu alabileceği bildirilidi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların araç muayenesi konusunda önemli bir hizmete kavuştuğunu belirterek, “Gezici araç muayene istasyonu önümüzdeki hafta ilçemizde hizmet vermeye başlayacak. Araç muayene tarihi yaklaşan vatandaşlarımız 15 Eylül 2021 tarihinde Doğukent Mahallesi kapalı semt pazar yerimizde bu hizmetten faydalanabilirler” dedi.