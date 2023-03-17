Dulkadiroğlu'nda hafriyat kaldırma çalışmaları sürüyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın talimatıyla gece gündüz çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, enkaz kaldırma ve bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle sokak aralarında ulaşıma engel alanlara öncelik veren ekipler, kısa sürede enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Özellikle ara sokakların yıkılan istinat ve bahçe duvarları nedeniyle kapandığına dikkat çeken Okay, “Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla ilçemizi ayağa kaldıracağız. Özellikle ara mahallelerimizde enkaz nedeni ile trafik sorunu yaşanmakta. Bu durumu ortadan kaldırma adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktalar. İlçemiz genelinde çöken binaların enkazları da büyük bir özenle kaldırılmaktadır. Bunun dışında bizim ekiplerimiz de ara sokaklarda çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar neticesinde ara sokaklarımız yeniden trafiğe açılıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz”dedi.