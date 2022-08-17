İhlas Haber Ajansı

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Dulkadiroğlu'nda ibadethanelere bakım ve onarım

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki türbe, cami ve mescitlerde tamirat ve tadilat çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki türbe, cami ve mescitlerde tamirat ve tadilat çalışması yapıldı.


Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Elmalar Mahallesi Göktaşlar Cami, Sakarya Mahallesi Çomak Dede Türbesi ve İsmet Paşa Mahallesi Tevfik Bülbül Mescidinde çeşitli tadilat ve tamirat çalışmaları yaptı.


Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Şu anda da ekiplerimiz ihtiyaç görülen ibadethanelerde bu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gerçekleştirdiği camilerimizin, mescitlerimizin daha da güzelleşmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu hususta bizlere gelen talepleri değerlendiriyoruz ve imkanlarımız ölçüsünde gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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