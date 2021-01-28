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Dulkadiroğlu'nda yol çalışmaları

Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, yeni imar alanlarında ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu alanlarda başlattığı yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güzelyurt, Çokyaşar ve Yeni Sanayi Sitesi'nde yol açma çalışmaları yapan ekipler, kış aylarında olunmasına rağmen çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Ekiplerimiz kış aylarına rağmen yoğun bir çalışma içerisindedir. Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi ve kalkınması bizler için son derece önemlidir. Bu noktada üzerimize düşeni yapmaktayız. Şuanda ekiplerimiz Güzelyurt, Çokyaşar ve Yeni Sanayi Sitesinde çalışmalar yapmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

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