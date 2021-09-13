Dulkadiroğlu'nun zenginlikleri Kayseri'ye taşındı

Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Dulkadiroğlu Belediyesi'nin yöresel ürünler standı ilgi gördü.

Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin yöresel ürünlerle katıldığı tanıtım etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, katılımcılara yöresel ürünler ikram etti.

Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş'ımızın ve Dulkadiroğlu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma adına Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'ne ekiplerimiz katıldı. Burada ilçemizi yansıtan kültürel zenginlikler Kayserili vatandaşlara tanıtıldı. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.