Kahramanmaraş'ta dünyanın en büyük tek parça halindeki lavanta tarlasına 'Arı Müzesi' kuruluyor.

Afşin Belediyesi, Beyceğiz Mahallesi kırsalında 380 dekarlık alanda dünyanın en büyük tek parça halindeki lavanta bahçesini oluşturdu. Bahçeye şimdi de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle belediye tarafından “Arı Müzesi” kuruluyor. Oval binaların kendini göstermeye başladığı projede arılarla ilgili her türlü detayın düşünüldüğü belirtildi. Müze inşaatını yerinde inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, proje tamamlandığında ilçede yine bir ilke imza atacaklarını ifade etti. İlçenin alternatif turizm alanlarını genişletmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Güven, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yine bir ilk olacak Afşin Arı Müzesi projemizi hayata geçiriyoruz. İlçemize tek parçada dünyanın en büyük lavanta tarlasını oluşturduk, ardından içine bir kısmı cam olan ve ziyaretçilerimizin arıların verimliliğini, doğal ortamlarını ve bal üretim aşamasını gözlemeyebileceği arı evini kurduk. Şu anda da Arı Müzemizle arı dünyası ve kafeteryasını oluşturuyoruz” dedi.

Arı Müzesi projesinin bu yıl içerisinde tamamlanacağına dikkat çeken Başkan Güven, “Projemizin tamamlanmasıyla birlikte lavanta tarlamızı ziyarete gelen vatandaşlarımızı çok daha iyi ortamda ağırlayacağız. Görsel olarak farklı bir proje olacak. İlk defa denenen bir inşaat konsepti olacak. Oval binalar tasarlandı. Ziyaretçilerimiz arıya ilişkin her detayı burada görüp inceleyebilecek. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımızın oturma alanlarıyla güzel zaman geçireceklerini ve fotoğraf çekim alanıyla da güzel anılara sahip olacağını düşünüyoruz. Afşin halkının keyif ve gururla vakit geçireceği bu alan çok yakında hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.